Жителю Челябинска, обстрелявшего школьников, предъявили обвинение

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Жителю Челябинска, который обстрелял школьников из пневматического оружия, предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба областного СУСК.

Ранее сообщалось, что 8 июня около 13.30 (11.30 мск) в дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе гимназии №63 в Челябинске обстреляны, по предварительной информации, с балкона из пневматического оружия учащиеся шестого класса. Как сообщили в горадминистрации, пострадал один подросток, к нему прибыли медики, но госпитализация ему не потребовалась, он получил ссадины.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 41-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия)", — говорится в сообщении.

Следователи СК просят суд заключить обвиняемого под домашний арест, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона, полиция задержала подозреваемого, у него было изъято пневматическое оружие. По информации СУСК, подозреваемый открыл стрельбу из-за того, что школьники якобы бегали по крыше принадлежащего ему гаража.