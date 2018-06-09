Защита главы Новомосковска не смогла обжаловать арест

ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. Тульский областной суд оставил в силе арест обвиняемого в превышении должностных полномочий главы администрации муниципального округа Новомосковск в Тульской области Вадима Жерздева, сообщила РИА Новости помощник судьи Ольга Сорокина.

Информация о задержании чиновника появилась 4 июня в ряде местных СМИ со ссылкой на источники. В приемной главы Новомосковска РИА Новости поясняли, что Жерздева на рабочем месте "сегодня не будет". При этом собеседник агентства отметил, что чиновник не в отпуске. Управление ФСБ по региону не комментировало информацию, однако, по данным Центрального районного суда Тулы, оно вышло с ходатайством об избрании Жерздеву меры пресечения в виде заключения под стражу. В итоге чиновник был арестован на 1 месяц 29 дней — до 3 августа 2018 года.

Защита меру пресечения обжаловала, жалобу рассматривал 9 июня Тульский областной суд.

"Постановление Центрального районного суда осталось без изменения, апелляционная жалоба адвоката — без удовлетворения", — сказала Сорокина.

По данным Центрального районного суда, чиновнику предъявлено обвинение по статье "использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства". Санкция данной статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Родившийся в Туле Жерздев за годы своей карьеры был депутатом Тульской областной думы, заместителем губернатора области, первым заместителем главы Новомосковска.