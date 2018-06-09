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Происшествия

Сгоревший корпус казанского ТЦ "Порт" отремонтируют за два месяца

13:5609.06.2018
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани. 5 июня 2018Сотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани. 5 июня 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 9 июн — РИА Новости. Пострадавший при пожаре корпус казанского торгового центра "Порт", где выгорело почти 3 тысячи квадратных метров площадей, будет восстановлен через два месяца, сообщает мэрия города.

Сотрудники МЧС и пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгорание
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пожар в казанском ТЦ "Порт" тушили около семи часов

По данным МЧС, сообщение о пожаре в казанском торговом центре "Порт" поступило в 8.22 мск 5 июня. Горение происходило на первом этаже блока Б торгового центра. Из ТЦ были эвакуированы 20 человек охраны и персонала, никто не пострадал. Из-за высокой температуры горения существовала угроза обрушения, и пожарным долгое время не удавалось добраться до очага возгорания. Пожар был ликвидирован через семь часов. Площадь пожара составила 2,8 тысячи квадратных метров. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности".

"Корпус А торгового центра "Порт" откроется в ближайшее время, а наиболее пострадавший при пожаре корпус Б реконструируют в течение ближайших двух месяцев. На это время предпринимателям выделят площадки для торговли в одном из нетронутых огнем корпусов ТЦ "Порт", а также в других торговых центрах города", — говорится в сообщении.

Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Патрин
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Мэрия отмечает, что предпринимателям, чье имущество пострадало в огне, оказывается возможная поддержка. Так, проводится работа по реструктуризации задолженности по ранее взятым кредитам, специально для этого был организован сбор информации обо всех предпринимателях, имеющих непогашенные обязательства перед банками. Первые дни сбор информации производился с помощью анкетирования на месте, кроме того, в ежедневном режиме работает телефонная горячая линия. В настоящее время информацию предоставили уже 260 предпринимателей.

"Количество павильонов, пострадавших при пожаре, будет определено после открытия доступа на пострадавший в пожаре объект. Всем, чьи павильоны нуждаются в длительном ремонте, предоставят новые места для торговли на льготных условиях", — уточняет мэрия.

Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Малыхин
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По данным отдела аренды ТЦ "Порт", предпринимателям в третьем корпусе предоставлено порядка 100 мест по 10 квадратных метров. Этот корпус работает в прежнем режиме. Кроме того, подготовлены предложения по размещению пострадавших предпринимателей в других городских торговых центрах на льготных условиях. Всего, по информации комитета потребительского рынка Казани, выделено более 1 тысячи мест общей площадью в 13,3 тысячи квадратных метров. Например, по 100 площадок предоставлено в торговых центрах "Бик Зур", "Муравейник", "Родина", 300 мест в ТК "Алтын-Т", от 100 до 150 мест на территории Московского рынка и на других площадях.

Оптово-розничный торговый центр "Порт" был открыт на окраине Казани несколько лет назад. В трёх корпусах ТЦ собраны десятки магазинов – от продуктового супермаркета "Ашан" до мебельных.

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