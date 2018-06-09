Борт МЧС доставил в пострадавшую от паводка Якутию палатки и тепловые пушки

Самолет Ил-76 МЧС России, который доставил гуманитарный груз для пострадавшего от паводка населения Якутии

Самолет Ил-76 МЧС России, который доставил гуманитарный груз для пострадавшего от паводка населения Якутии

ЯКУТСК, 9 июн – РИА Новости. Борт МЧС Ил-76 доставил в Якутию гуманитарный груз для населения, пострадавшего от мощного паводка, в том числе теплые вещи, палатки и оборудование, сообщает ведомство.

"Борт МЧС России доставил 27 тонн груза, в составе груза – тепловые пушки, передвижные электростанции, палатки, кровати, одеяла, мотопомпы для откачки воды. Гуманитарный груз предназначен для людей, оказавшихся в зоне подтопления в результате прохождения весеннего половодья", — говорится в сообщении.

Из-за паводка на всей территории Якутии объявлен режим ЧС федерального уровня. Пострадали сотни домов в десятках населенных пунктов. Ущерб от стихии превысил 1 миллиард рублей.