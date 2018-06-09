На Кубани нашли мальчика, пропавшего во время соревнований в лесу

КРАСНОДАР, 9 июн — РИА Новости. Мальчик из лагеря, пропавший на Кубани во время соревнований в лесу, найден живым, сообщило в субботу СУСК России по краю.

Информация об исчезновении 12-летнего Никиты Покрышко поступила в правоохранительные органы вечером 8 июня.

По предварительным данным, мальчик приехал в станицу Неберджаевскую в лагерь "Патриот Кубани" вместе с тренером и группой ребят из кружка спортивного ориентирования для участия в соревнованиях. Вечером в пятницу, имея при себе компас и карту, Никита вместе с остальными отправился в лес для забега вокруг лагеря по периметру 200 метров и заблудился. К поискам ребенка были привлечены более 350 человек, в том числе сотрудники прокуратуры, МЧС, МВД, авиаотряд специального назначения Росгвардии, муниципальные власти, казаки, волонтеры, применялась спецтехника, в том числе вертолет Ми-8, оснащенный тепловизионной камерой.

"Сегодня мальчик был обнаружен. После получения соответствующего разрешения медиков с учетом состояния здоровья с ним побеседуют следователи", — говорится в сообщении следственного управления.

Чтобы предупредить повторение подобных случаев, следователи намерены выяснить причины и условия, способствовавшие исчезновению ребенка, и дать юридическую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность при проведении соревнований.