В Курганской области мать получила 12 лет колонии за убийство младенца

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн — РИА Новости. Суд приговорил к 12 годам и 4 месяцам колонии общего режима жительницу Курганской области, обвиняемую в убийстве своего 11-месячного ребенка, сообщил в субботу пресс-центр прокуратуры региона.

По данным суда, в конце августа 2016 года женщина в своем доме несколько раз ударила рукой по голове своего 11-месячного ребенка, который плакал. Малыш погиб на месте. Также ранее мать била ребенка, злоупотребляла спиртными напитками.

"Курганский областной суд вынес обвинительный приговор жительнице Белозерского района. Суд… признал ее виновной и назначил наказание в виде 12 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Она признана виновной в "убийстве малолетнего" и "ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", уточняется в сообщении.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу, добавляет прокуратура.