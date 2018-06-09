В Подмосковье нашли тело подростка, погибшего от удара током

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Тело 15-летнего подростка было найдено на территории заброшенного детского лагеря в Рузском районе Московской области, он умер, по предварительным данным, из-за удара током, говорится в сообщении подмосковного главка СК России.

"Восьмого июня 2018 года на территории заброшенного детского лагеря на втором этаже трансформатора-распределителя в электрощитовой обнаружено тело пятнадцатилетнего мальчика. По данному факту следственным отделом по городу Руза ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Предварительная причина смерти — поражение электрическим током", — говорится в сообщении.

Следственный комитет проведет необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.