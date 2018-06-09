В Петербурге пятеро подозреваемых в вымогательстве пойдут под суд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Пятеро подозреваемых в вымогательстве денег у предпринимателей в Пушкинском районе Петербурга предстанут перед судом, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении пяти членов этнической преступной группы, обвиняемых в похищении человека, грабеже, разбое, вымогательстве… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, "злоумышленники создали этническую преступную группу с целью установления криминального контроля над предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Пушкинского района".

По версии следствия, соучастники 13 июля 2015 года под видом сотрудников правоохранительных органов напали на местную жительницу, удерживали ее в квартире одного из домов по Оранжерейной улице, пристегнув наручниками к батарее, периодически избивая, вымогали 5 миллионов рублей. Однако 14 июля 2015 года потерпевшая была освобождена сотрудниками полиции, а злоумышленники скрылись с места происшествия.

Также сообщается, что подозреваемые 4 января 2017 года в Пушкинском районе совершили разбойное нападение на местного жителя, похитив имущество на сумму около 2 миллионов рублей, а также вымогали у него 1,5 миллиона рублей в счет несуществующего долга. В январе-феврале 2017 года члены преступной группы вымогали у другого потерпевшего 1, 5 миллиона рублей, а после отказа угнали его автомобиль.

Во время обысков у обвиняемых было изъято травматическое оружие, имущество потерпевших, а также долговые расписки.