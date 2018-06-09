СК возбудил дело после обстрела маршрутки в Донбассе

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. СК РФ возбудил уголовное дело после обстрела маршрутки в Донбассе, в результате которого пострадали шесть человек, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в ЛНР сообщили, что в населенном пункте Голубовское под обстрел попала маршрутка, шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела поселка Голубовское самопровозглашенной Луганской народной республики по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 7 июня военнослужащие вооруженных сил Украины обстреляли объекты гражданской инфраструктуры, которые не являются военными целями. Под обстрел попал маршрутный автобус с мирным населением, четверо мужчин и две женщины пострадали. Следователи "устанавливают должностных лиц украинских силовых структур, причастных к совершению этого и других многочисленных преступлений против мира и безопасности человечества".

© РИА Новости Маршрутный автобус, попавший под обстрел в подконтрольном ЛНР населенном пункте Голубовское. 7 июня 2018 © РИА Новости Маршрутный автобус, попавший под обстрел в подконтрольном ЛНР населенном пункте Голубовское. 7 июня 2018

Ранее в Минобороны Украины заявили, что обстрела в Голубовском не было, а "в жилом квартале населенного пункта террористы взорвали взрывное устройство, от которого пострадали местные жители". По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики вели прицельный огонь по маршрутке из минометов калибра 120 миллиметров, последствия обстрела уже зафиксированы.