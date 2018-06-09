Экс-начальник ростовского управления ФСИН умер в СИЗО, сообщил источник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн – РИА Новости. Бывший начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Ростовской области Сергей Смирнов, находившийся в СИЗО из-за подозрений во взятках, скончался, его похороны состоятся в воскресенье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Есть информация, что Смирнов умер… Он содержался в СИЗО в Ростове-на-Дону", — сказал собеседник агентства, добавив, что накануне его доставили в больницу, где он скончался.

"Родственники говорили, что было онкозаболевание", — уточнил источник.

Экс-начальника ГУФСИН по Ростовской области похоронят в воскресенье.

По сообщениям СМИ, Смирнова задержали в 2017 году в рамках расследования дела в отношении его бывшего заместителя. Ему инкриминируется получение взяток в особо крупном размере. Смирнов свою причастность к преступлениям отрицал.