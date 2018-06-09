В Брянске осудили студента, напавшего на инкассаторов с битой

ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. Суд в Брянске приговорил к восьми годам колонии 20-летнего студента, напавшего с битой на инкассаторов, забравшего более 1 миллиона рублей и купившего на эти деньги машину, сообщает в субботу прокуратура области.
Как отмечает прокуратура, инкассатор получил травму, повлекшую тяжкий вред здоровью, а имущественный ущерб Брянскому областному управлению инкассации оценивается как особо крупный.
"Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и применением дополнительных видов наказания – штрафа в сумме 250 тысяч рублей, а также ограничения свободы сроком на 1 год", — говорится в сообщении.
"В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, принес извинения потерпевшему, мать подсудимого возместила причиненный ущерб в полном объеме, в том числе не только похищенную сумму денег, но и моральный вред, причиненный потерпевшему, в полном объеме", — отмечает надзорное ведомство.