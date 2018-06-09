В Брянске осудили студента, напавшего на инкассаторов с битой

ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. Суд в Брянске приговорил к восьми годам колонии 20-летнего студента, напавшего с битой на инкассаторов, забравшего более 1 миллиона рублей и купившего на эти деньги машину, сообщает в субботу прокуратура области.

Нападение произошло утром 13 марта 2018 года на проспекте Станке Димитрова. По данным полиции, у входа в почтовое отделение молодой человек ударил битой инкассатора по голове, забрал сумку с 1, 067 миллиона рублей и скрылся. Полиция возбудила дело о разбое, за который предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Как отмечает прокуратура, инкассатор получил травму, повлекшую тяжкий вред здоровью, а имущественный ущерб Брянскому областному управлению инкассации оценивается как особо крупный.

"Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и применением дополнительных видов наказания – штрафа в сумме 250 тысяч рублей, а также ограничения свободы сроком на 1 год", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на похищенные деньги молодой человек купил автомобиль BMW X5, пневматический пистолет, а также снимал посуточно квартиру и отдыхал со своими друзьями, не подозревавшими о произошедшем.

"В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, принес извинения потерпевшему, мать подсудимого возместила причиненный ущерб в полном объеме, в том числе не только похищенную сумму денег, но и моральный вред, причиненный потерпевшему, в полном объеме", — отмечает надзорное ведомство.