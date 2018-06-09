ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Работа лагеря "Сосновый бор" в Кушве, где отравились более 60 детей, приостановлена, оставшихся детей забирают родители, сообщил РИА Новости глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин.

"Работа лагеря приостановлена, сейчас ведутся работы по выяснению источника отравления", – сказал Слепухин.

По его словам, все родители извещены о сложившейся ситуации. "Я был в лагере, при мне последних ребятишек забирают, поэтому все под контролем. Персонал весь на месте, вся работа организована", – добавил глава городского округа.

По данным прокуратуры, в больницы были доставлены 64 человека: 62 ребенка и двое вожатых в возрасте 18 лет. У всех госпитализированных схожие симптомы: жалобы на боль в животе, рвота и недомогание. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. По данным регионального управления СК России, они могли отравиться творожно-рисовой запеканкой или говяжьими котлетами "Здоровье".

Региональная прокуратура ранее организовала свою проверку, к которой привлекла специалистов Роспотребнадзора для отбора в лагере проб продуктов питания, смывов с поверхностей помещения пищеблока, проведения исследования для установления причин возможного заболевания.

Помимо этого с причиной отравления детей разбирается аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. По словам детского омбудсмена Игоря Морокова, отслеживается оказание квалифицированной помощи пострадавшим и изучается этиология происхождения проблемы.