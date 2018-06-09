В Иркутской области тушат два лесных пожара

ИРКУТСК, 9 июн – РИА Новости. На землях лесного фонда Иркутской области в пятницу зафиксированы два возгорания, возникшие из-за гроз, их ликвидацией занимаются сотрудники лесоохраны, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По состоянию на утро текущего дня в лесах Иркутской области действуют два пожара на общей площади 5,5 гектара в Ольхонском и Бодайбинском районах. Оба обнаружены накануне, 8 июня, возникли из-за гроз", — говорится в сообщении.

В предыдущие сутки на землях лесного фонда ликвидировано одно возгорание в Шелеховском районе.

В тушении пожаров 8 июня было задействовано 20 сотрудников лесной охраны и шесть единиц наземной техники.