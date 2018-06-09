В Хабаровском крае власти помогут ликвидировать последствия взрыва в доме

ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт распорядился оказать необходимую помощь Ванинскому району, где от взрыва газа пострадал жилой дом поселка Октябрьский, сообщается на сайте краевого правительства.

Ранее сообщалось, что в субботу в жилом пятиэтажном доме по улице Космонавтов в поселке Октябрьский в квартире на втором этаже произошел взрыв. По данным СК РФ, погиб 89-летний мужчина, второй мужчина 63 лет госпитализирован с ожогами. Эвакуировано 60 жильцов. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура Хабаровского края проводит проверку. На территории Ванинского района введен режим ЧС.

"Вячеслав Шпорт распорядился оказать властям Ванинского района всю необходимую помощь в ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме поселка Октябрьский. Глава региона взял ситуацию с происшествием под личный контроль", — говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор выразил соболезнования семье погибшего жителя поселка Октябрьский и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.

Сообщается также, что власти района определили план действий по обследованию дома и оценке ущерба.