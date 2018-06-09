В Хабаровском крае власти помогут ликвидировать последствия взрыва в доме

ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт распорядился оказать необходимую помощь Ванинскому району, где от взрыва газа пострадал жилой дом поселка Октябрьский, сообщается на сайте краевого правительства.
"Вячеслав Шпорт распорядился оказать властям Ванинского района всю необходимую помощь в ликвидации последствий взрыва бытового газа в жилом доме поселка Октябрьский. Глава региона взял ситуацию с происшествием под личный контроль", — говорится в сообщении.
Отмечается, что губернатор выразил соболезнования семье погибшего жителя поселка Октябрьский и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.
Сообщается также, что власти района определили план действий по обследованию дома и оценке ущерба.