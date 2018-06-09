В Хабаровском крае девять человек пострадали в результате ДТП

ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Девять человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении двух машин в Хабаровском крае, шестеро из них находятся в больнице, трое лечатся амбулаторно, сообщил РИА Новости главврач центра медицины катастроф Хабаровского края Павел Курнявка.

Ранее сообщалось, что на 200-м километре автодороги "Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре" вблизи населенного пункта Лидога столкнулись две легковые машины. Восемь человек были госпитализированы.

"При ДТП в районе поселка Лидога пострадали девять человек, из них двое детей шести и восьми лет. Работали три бригады скорой помощи Троицкой центральной районной больницы, одна из них реанимационная. Один человек осмотрен на месте амбулаторно, остальных вывезли в Троицкую ЦРБ. Там одного пациента срочно прооперировали, остальных — то есть семь человек — эвакуировали вертолетом центра медицины катастроф в Хабаровск во вторую краевую больницу", — сказал Курнявка.

Он уточнил, что после осмотра в краевой больнице женщину и ребенка отпустили домой. Пятерых пострадавших оставили в больнице.

"В реанимации никого нет. У одной из госпитализированных в Хабаровске состояние оценивается как тяжелое, у остальных средней степени. У них травмы и ушибы. За прооперированной в Троицке наблюдаем, операция прошла успешно", — сказал собеседник агентства.