В одном из районов Хабаровского края объявили режим ЧС

ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Режим ЧС объявлен на территории Ванинского района Хабаровского края, где в поселке Октябрьский от взрыва пострадал жилой дом, сообщил РИА Новости представитель администрации района.

Ранее сообщалось, что в субботу в жилом пятиэтажном доме по улице Космонавтов в поселке Октябрьский в квартире на втором этаже произошел взрыв. По данным СК РФ, погиб 89-летний мужчина, второй мужчина 63 лет госпитализирован с ожогами. Эвакуировано 60 жильцов. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура Хабаровского края проводит проверку и сообщает об одном погибшем и двух пострадавших.

"Сегодня состоялось заседание комиссии по ЧС, на котором принято решение ввести режим ЧС на территории всего Ванинского района", — сказал собеседник.