В Хабаровском крае возбудили дело после взрыва газа в доме

ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели человека в квартире жилого дома поселка Октябрьский Хабаровского края, где взорвался газ, сообщает СУСК РФ по региону.
По информации СК, ночью 9 июня в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома, расположенного в поселке Октябрьский, обнаружено тело хозяина квартиры 1929 года рождения. Еще один мужчина 1955 года рождения получил ожоги и доставлен в больницу. По предварительным данным, в квартире взорвался бытовой газ.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники следственного отдела по Ванинскому району, МЧС, полиция. Из Хабаровска к месту ЧП вылетела усиленная следственно-оперативная группа.