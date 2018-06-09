В Хабаровском крае возбудили дело после взрыва газа в доме

ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели человека в квартире жилого дома поселка Октябрьский Хабаровского края, где взорвался газ, сообщает СУСК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что в жилом пятиэтажном доме в квартире на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, погиб один человек, второй госпитализирован. Эвакуировано 60 жильцов. После хлопка произошел пожар, огонь распространился на три квартиры.

По информации СК, ночью 9 июня в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома, расположенного в поселке Октябрьский, обнаружено тело хозяина квартиры 1929 года рождения. Еще один мужчина 1955 года рождения получил ожоги и доставлен в больницу. По предварительным данным, в квартире взорвался бытовой газ.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники следственного отдела по Ванинскому району, МЧС, полиция. Из Хабаровска к месту ЧП вылетела усиленная следственно-оперативная группа.