В Хабаровском крае ликвидировали открытое горение в доме после взрыва газа

ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме поселка Октябрьский Хабаровского края, где взорвался газ, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в жилом пятиэтажном доме в квартире на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, погиб один человек, второй госпитализирован. Эвакуировано 60 жильцов. После хлопка произошел пожар, огонь распространился на три квартиры.

"Открытое горение ликвидировано, сейчас идет дотушивание пожара, пролив контракций и разбор вещей для предотвращения повторного воспламенения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, несколько эвакуированных жильцов находятся в пункте временного размещения, часть ушли к родственникам. Большинство ждут завершения работ и обследования дома, чтобы вернуться в свои квартиры.

Ранее МЧС сообщало, что в квартире, где произошел хлопок, пострадали межкомнатные перегородки, поврежден лестничный марш и выбиты стекла.