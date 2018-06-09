В Хабаровском крае ликвидировали открытое горение в доме после взрыва газа

ХАБАРОВСК, 9 июн — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме поселка Октябрьский Хабаровского края, где взорвался газ, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
"Открытое горение ликвидировано, сейчас идет дотушивание пожара, пролив контракций и разбор вещей для предотвращения повторного воспламенения", — сказал собеседник агентства.
По его словам, несколько эвакуированных жильцов находятся в пункте временного размещения, часть ушли к родственникам. Большинство ждут завершения работ и обследования дома, чтобы вернуться в свои квартиры.
Ранее МЧС сообщало, что в квартире, где произошел хлопок, пострадали межкомнатные перегородки, поврежден лестничный марш и выбиты стекла.