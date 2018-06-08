В Нальчике начальника СИЗО заподозрили в организации незаконных свиданий

НАЛЬЧИК, 8 июн — РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела материалы проверки в отношении начальника СИЗО Нальчика, который, по ее данным, организовал незаконные свидания с арестованной, сообщает надзорное ведомство региона.
В связи с тем, что в действиях начальника СИЗО усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей "Превышение должностных полномочий" УК РФ, прокуратура республики собранные материалы направила в региональное СУ СК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании.