В Нальчике начальника СИЗО заподозрили в организации незаконных свиданий

НАЛЬЧИК, 8 июн — РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии направила в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела материалы проверки в отношении начальника СИЗО Нальчика, который, по ее данным, организовал незаконные свидания с арестованной, сообщает надзорное ведомство региона.

"Проверкой установлено, что начальник СИЗО-1 УФСИН России по КБР в мае 2018 года дважды при отсутствии соответствующего разрешения суда незаконно организовал встречу в помещении режимного корпуса следственного изолятора жителя республики с подсудимой, заключенной под стражу в данном следственном изоляторе", — говорится в сообщении.

В связи с тем, что в действиях начальника СИЗО усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей "Превышение должностных полномочий" УК РФ, прокуратура республики собранные материалы направила в региональное СУ СК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании.