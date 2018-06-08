В Челябинске у стрелявшего по подросткам изъяли пневматическое оружие

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Полиция задержала 41-летнего жителя Челябинска, подозреваемого в стрельбе по подросткам, у него изъято пневматическое оружие, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

По данным пресс-службы, 8 июня около 13.30 (11.30 мск) в дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе гимназии №63 в Челябинске обстреляны по предварительной информации с балкона из пневматического оружия гуляющие дети, учащиеся в шестом классе. Как сообщила в горадминистрации, пострадал один подросток, к нему прибыли медики, но госпитализация ему не потребовалась, он получил ссадины.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции по подозрению в содеянном задержан мужчина 41-летнего возраста, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. У него изъято пневматическое оружие", — сказал собеседник агентства.

Следствие подтвердило информацию о задержании предполагаемого стрелка. "В Челябинской области задержан местный житель, стрелявший в школьников из пневматического ружья", — говорится в сообщении СК по региону.

СУСК по региону ранее сообщало, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении местного жителя. По информации регионального СУСК, подозреваемый открыл стрельбу из-за того, что школьники бегали по крыше принадлежащего ему гаража.