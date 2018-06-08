МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте министра Тверской области и его соучастников, подозреваемых в повреждении автомобиля в Москве, сообщает Следственный комитет России в сети микроблогов Twitter.

"Следствие в Москве ходатайствует об аресте министра правительства Тверской области Виктора Шафороста и троих его соучастников, подозреваемых в умышленном повреждении автомобиля. Ночью 19 марта они подожгли автомобиль Toyota Highlander возле дома на юге столицы", — говорится в сообщении.

Старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова рассказала, что, по версии следствия, ночью 19 марта подозреваемые у дома по Харьковскому проезду в Москве подожгли автомобиль Toyota Highlander, причинив ущерб более миллиона рублей.

Следствие в Москве ходатайствует об аресте министра правительства Тверской области Виктора Шафороста и троих его соучастников, подозреваемых в умышленном повреждении автомобиля.



Ночью 19 марта они подожгли автомобиль Toyota Highlander возле дома на юге столицы pic.twitter.com/u9mGhW2yol — Следственный комитет (@sledcom_rf) 8 июня 2018 г.

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