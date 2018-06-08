В Вологде врач пойдет под суд после смерти пациентки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении врача-рентгенолога районной больницы, где во время процедуры урографии женщина скончалась от аллергической реакции на рентгеноконтрастное вещество, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.
Когда пациентка стала кашлять при введении препарата, рентгенолог не отреагировал и дал указание продолжать процедуру, отмечает СУСК. После процедуры он покинул кабинет, оставив без наблюдения женщину, об ухудшении состояния которой вскоре сообщили этому врачу.
"Он, несмотря на очевидность наступления у пациентки аллергической реакции в виде анафилактического шока, медицинскую помощь ей не оказал, незамедлительно не ввел препарат "адреналин", который, согласно заключению эксперта, является единственным лекарственным препаратом выбора при анафилактическом шоке. Ограничившись вызовом врача-терапевта и лечащего врача, в обязанности которых, согласно заключению эксперта, оказание медицинской помощи пациентке при ухудшении состояния здоровья после введения рентгеноконтрастных веществ не входит, обвиняемый самоустранился от проведения реанимационных мероприятий и оказания медицинской помощи больной. Кабинет он покинул, не предупредив врача-терапевта об аллергии у женщины. От анафилактического шока больная скончалась", — говорится в сообщении регионального следственного управления.
Врачу-рентгенологу предъявлено обвинение по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУСК.