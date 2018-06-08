В Вологде врач пойдет под суд после смерти пациентки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении врача-рентгенолога районной больницы, где во время процедуры урографии женщина скончалась от аллергической реакции на рентгеноконтрастное вещество, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, 7 февраля 2017 года в хирургическое отделение больницы поступила женщина с жалобами на боли в спине, которой был поставлен диагноз и назначено лечение. Днем позже рентгенолог, опросив пациентку перед процедурой экскреторной урографии, выяснил, что у нее есть аллергия на лекарства. Однако он не провел медикаментозную подготовку женщины к процедуре, не дал соответствующих рекомендаций ее лечащему врачу и в отсутствие в больнице реаниматолога не отменил урографию, хотя показаний к ее экстренному проведению не было, считает следствие.

Когда пациентка стала кашлять при введении препарата, рентгенолог не отреагировал и дал указание продолжать процедуру, отмечает СУСК. После процедуры он покинул кабинет, оставив без наблюдения женщину, об ухудшении состояния которой вскоре сообщили этому врачу.

"Он, несмотря на очевидность наступления у пациентки аллергической реакции в виде анафилактического шока, медицинскую помощь ей не оказал, незамедлительно не ввел препарат "адреналин", который, согласно заключению эксперта, является единственным лекарственным препаратом выбора при анафилактическом шоке. Ограничившись вызовом врача-терапевта и лечащего врача, в обязанности которых, согласно заключению эксперта, оказание медицинской помощи пациентке при ухудшении состояния здоровья после введения рентгеноконтрастных веществ не входит, обвиняемый самоустранился от проведения реанимационных мероприятий и оказания медицинской помощи больной. Кабинет он покинул, не предупредив врача-терапевта об аллергии у женщины. От анафилактического шока больная скончалась", — говорится в сообщении регионального следственного управления.

Врачу-рентгенологу предъявлено обвинение по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует СУСК.