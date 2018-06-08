В Саратове завели дело после ЧП с ребенком на ипподроме

САРАТОВ, 8 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в связи с ампутацией стопы у 17-летней девушки, которую за ногу протащила по земле лошадь на саратовском ипподроме, сообщает региональное управление СК РФ.
"По факту травмирования 17-летней жительницы Саратова на территории ипподрома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", — говорится в сообщении. Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до шести месяцев ареста.
"Потерпевшую с травмой ноги госпитализировали в лечебное учреждение, где ей проведено оперативное вмешательство по ампутации правой стопы", — отмечается в сообщении.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП, в том числе сотрудников, ответственных за контроль соблюдения техники безопасности на территории ипподрома.