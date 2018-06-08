В Саратове завели дело после ЧП с ребенком на ипподроме

САРАТОВ, 8 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в связи с ампутацией стопы у 17-летней девушки, которую за ногу протащила по земле лошадь на саратовском ипподроме, сообщает региональное управление СК РФ.

Ранее СК сообщал, что, по предварительным данным, 26 мая девочка на ипподроме попыталась вернуть лошадь в загон, но в этот момент закрепленная на лошади веревка обмотала ногу потерпевшей, животное побежало, протащив девушку по земле несколько метров. В результате инцидента девочку с травмой ноги доставили в больницу, где ей провели операцию. Следователи проводили проверку по факту ЧП.

"По факту травмирования 17-летней жительницы Саратова на территории ипподрома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", — говорится в сообщении. Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до шести месяцев ареста.

Следователи установили, что девочка, которая добровольно помогала в уходе и содержании лошадей на ипподроме, не имея допуска к работе с этими животными, взяла лошадь за поводок и отвела на пастбище. В этот момент животное побежало, а свободный край поводка обмотал ногу потерпевшей, протащив ее по земле около 400 метров.

"Потерпевшую с травмой ноги госпитализировали в лечебное учреждение, где ей проведено оперативное вмешательство по ампутации правой стопы", — отмечается в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП, в том числе сотрудников, ответственных за контроль соблюдения техники безопасности на территории ипподрома.