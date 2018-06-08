Похититель картин Левитана в Ивановской области получил 13 лет колонии

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Участник вооруженной группировки, похитившей картины знаменитого художника Исаака Левитана в Ивановской области, получил 13 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Вместе с тем уголовное дело в отношении еще четырех участников банды, двое из которых граждане республики Беларусь, рассматривается в суде", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2014-2016 годах подсудимый в составе организованной вооруженной группы в Нижегородской области неоднократно нападал на людей, перевозящих крупные суммы денег, грабил и коммерческие организации. Следователи заявляли, что доказаны хищения на сумму, превышающую 80 миллионов рублей.

Кроме того, в 2014 году в Ивановской области из государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника подсудимый с подельниками похитили четыре картины художника Левитана общей стоимостью более 180 миллионов рублей, отмечает следствие.

Участники банды были задержаны 8 ноября 2016 года во время очередного нападения, добавляется в сообщении. В ходе расследования следователи изъяли у них 15 единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов.