Похититель картин Левитана в Ивановской области получил 13 лет колонии

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Участник вооруженной группировки, похитившей картины знаменитого художника Исаака Левитана в Ивановской области, получил 13 лет колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, в 2014-2016 годах подсудимый в составе организованной вооруженной группы в Нижегородской области неоднократно нападал на людей, перевозящих крупные суммы денег, грабил и коммерческие организации. Следователи заявляли, что доказаны хищения на сумму, превышающую 80 миллионов рублей.
Кроме того, в 2014 году в Ивановской области из государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника подсудимый с подельниками похитили четыре картины художника Левитана общей стоимостью более 180 миллионов рублей, отмечает следствие.
Участники банды были задержаны 8 ноября 2016 года во время очередного нападения, добавляется в сообщении. В ходе расследования следователи изъяли у них 15 единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов.