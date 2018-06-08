В Ленобласти возбудили дело после обрушения потолка в бассейне

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту обрушения потолка в бассейне в Ленинградской области, в результате чего пострадали двое детей, сообщило региональное СУСК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, 7 июня в бассейне муниципального унитарного предприятия "Шлиссельбургский физкультурно-спортивный комплекс" обрушилась потолочная конструкция. Травму головы получили мальчик и девочка.

В сообщении отмечается, что происшествие стало возможным из-за ненадлежащего обеспечения сохранности, нерационального использования, несвоевременной реконструкции и ремонта имущества руководителями и работниками учреждения с 2011 года.

Добавляется, что следователи задержали бывшего директора спортивного центра, так как она могла заведомо знать о проблемах здания.