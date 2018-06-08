Мужчина, обливший кислотой девушку в Подмосковье, получил 14 лет колонии

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Суд приговорил к 14 годам колонии мужчину, плеснувшего кислотой в лицо семнадцатилетней девушке в подмосковных Мытищах, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 25 ноября 2016 года мужчина плеснул 17-летней жительнице Мытищ кислотой в лицо. Потерпевшая получила ожоги лица и кистей рук. Было установлено, что перед покушением мужчина некоторое время преследовал девушку, которая отказывалась с ним общаться, и угрожал ей. Также он обещал ее родителям прекратить преследования за 1 миллион 350 тысяч рублей.

"Он признан виновным в покушении на убийство с особой жестокостью, угрозе убийством, вымогательстве и клевете… Приговором Мытищинского городского суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", — сказала Врадий.