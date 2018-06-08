СК завершил следствие по делу экс-главы Марий Эл Маркелова о коррупции

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Завершены следственные действия по делу экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова о коррупции, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении экс-главы Республики Марий Эл, председателя республиканского правительства Леонида Маркелова, его заместителя и по совместительству бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ираиды Долгушевой, а также генерального директора коммерческой структуры Натальи Кожановой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений: получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, посредничество во взяточничестве.

По данным следствия, Маркелов получил от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша через доверенное лицо Наталью Кожанову более 235 миллионов рублей взятки за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Кроме того, Маркелову вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

В свою очередь министр Ираида Долгушева предоставляла ложную информацию от Минсельхоза республики в интересах коммерсанта Криваша, что позволило Маркелову получить взятку. Кривашу обвинение предъявлено заочно, поскольку он скрылся от органов следствия и находится в розыске.

Отмечается, что обвиняемые и их защитник приступили к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела, по завершению которой оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.