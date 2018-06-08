ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Экстренное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Нижнего Тагила (КЧС) созывают после пожара с гибелью пяти человек, сообщает в пятницу ГУМЧС по Свердловской области.
"В связи с трагическим пожаром в Нижнем Тагиле (Свердловская область), в котором, по информации следственного комитета, погибли пять человек, из них трое детей, главное управление МЧС России по Свердловской области инициировало проведение экстренного заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Нижнего Тагила", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, из-за позднего обнаружения пожара к моменту прибытия спасателей дом был уже полностью объят открытым пламенем, существовала угроза обрушения горящих конструкций дома. Пожарные вынесли из горящего дома бытовой газовый баллон и предотвратили взрыв. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Пожарные в течение 40 минут справились с огнем. Обстоятельства трагедии устанавливаются, на месте работают пожарные дознаватели и следственные органы. Пережить трагедию родственникам погибших помогают психологи МЧС.