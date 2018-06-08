В Нижнем Тагиле проведут заседание после гибели пяти человек при пожаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Экстренное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Нижнего Тагила (КЧС) созывают после пожара с гибелью пяти человек, сообщает в пятницу ГУМЧС по Свердловской области.

По предварительной информации, сообщение о возгорании домика в садоводческом товариществе "Золотой ключик" в Нижнем Тагиле поступило на пульт МЧС в пятницу в 01.50 по местному времени (23.50 мск). При тушении пожара были обнаружены тела мужчины, женщины и троих детей. Две девочки являются дочерями погибшей пары, одна девочка приходится племянницей, отметили в прокуратуре. Управление СК по Свердловской области возбудило по факту гибели пяти человек уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

"В связи с трагическим пожаром в Нижнем Тагиле (Свердловская область), в котором, по информации следственного комитета, погибли пять человек, из них трое детей, главное управление МЧС России по Свердловской области инициировало проведение экстренного заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Нижнего Тагила", — говорится в сообщении.

ГУМЧС уточняет, что на КЧС будет рассмотрен вопрос повышения эффективности противопожарной защиты населения и предупреждения подобных трагедий, активизации работы администрации Нижнего Тагила по оборудованию автономными пожарными извещателями жилых домов социально незащищенных слоев населения, в том числе многодетных семей.

По информации ведомства, из-за позднего обнаружения пожара к моменту прибытия спасателей дом был уже полностью объят открытым пламенем, существовала угроза обрушения горящих конструкций дома. Пожарные вынесли из горящего дома бытовой газовый баллон и предотвратили взрыв. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Пожарные в течение 40 минут справились с огнем. Обстоятельства трагедии устанавливаются, на месте работают пожарные дознаватели и следственные органы. Пережить трагедию родственникам погибших помогают психологи МЧС.