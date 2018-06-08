Дело нижегородца, развращавшего девочек через интернет, передали в суд

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн — РИА Новости. Уголовное дело в отношении жителя Нижнего Новгорода, обвиняемого в совершении преступлений сексуального характера в отношении 11 несовершеннолетних из разных регионов России через соцсети, передано в суд, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.

По данным следствия, с января по июль 2017 года в Нижнем Новгороде обвиняемый находил через одну из социальных сетей в интернете несовершеннолетних девочек, а затем вел с ними переписку на сексуальные темы. Всего по уголовному делу установлено 11 жительниц Чувашской Республики, Калужской и Московской областей, а также Пермского и Красноярского краев в возрасте от десяти до 14 лет.

Кроме того, мужчина путем обещаний материальных благ, уговоров, а также шантажа и угроз требовал от некоторых из них присылать ему свои фотографии интимного характера, а также сам отправлял им материалы порнографического содержания. О произошедшем узнали родители двух потерпевших из Чувашии, которые обратились в следственные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

"Во взаимодействии с отделом "К" МВД по Чувашской Республике следователями СУ СК России по Чувашии было установлено лицо, которое вело переписку с девочками, а также место его жительства в Нижнем Новгороде, где он был задержан. В ходе обыска в его квартире у него были изъяты сотовый телефон, а также системный блок компьютера, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении регионального СУСК.

В ходе расследования уголовного дела были установлены и другие пострадавшие от действий злоумышленника на территории пяти субъектов Российской Федерации.

"Согласно заключению комплексной сексолого-психиатрической судебной экспертизы, оснований для признания обвиняемого невменяемым не имеется. В то же время у него выявлена гетеросексуальная педофилия, в связи с чем он нуждается также и в применении принудительных мер медицинского характера. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении.