На Ямале снегоход провалился под лед

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июн — РИА Новости. Двое мужчин на снегоходе провалились в полынью под лед в Ямальском районе ЯНАО, один из них погиб, второй госпитализирован, сообщается на сайте администрации района.

Местные власти уточняют, что инцидент произошел рано утром в пятницу в районе поселка Новый Порт.

"Трагедия случилась на реке Родинская. Один из них смог самостоятельно выбраться на берег, второй погиб. Выживший сейчас находится в Новопортовской участковой больнице. По словам медиков, у него общее переохлаждение, состояние удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Отмечается, что личности погибшего и пострадавшего уже установлены. На месте происшествия работают сотрудники районного отдела МВД.

В начале июня в региональном управлении МЧС предупреждали жителей автономного округа об опасности тонкого льда на водоемах в этот период. По данным ведомства, большинство подобных несчастных случаев происходит с представителями коренных народов. В МЧС также подчеркивали, что раньше, когда северяне передвигались по льду пешком, такие инциденты были довольно редки, однако с появлением снегоходов местные жители стали халатнее относиться к собственной безопасности, надеясь на маневренность техники.