В Нижнем Тагиле проводят проверку после гибели семьи при пожаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после гибели во время пожара в Нижнем Тагиле семьи из пяти человек, трое из которых – дети, сообщает в пятницу надзорное ведомство.

По предварительной информации, сообщение о возгорании частного строения по улице Центральная в садоводческом товариществе "Золотой ключик" в Нижнем Тагиле поступило на пульт МЧС 8 июня в 01.50 по местному времени (23.50 мск).

При тушении пожара, были обнаружены тела мужчины, женщины и троих детей. Две девочки являются дочерьми погибшей пары, одна девочка приходится племянницей, отметили в прокуратуре. Предварительно семья решила заночевать в садовом домике, поскольку там имелась печь. По данным ведомства, семья являлась благополучной, не состояла на учете в органах системы профилактики.

"В настоящее время рассматриваются все возможные версии. Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем либо из-за неисправности печи", – говорится в сообщении. Для установления точной причины пожара назначена экспертиза, добавили в ведомстве.

Ранее управление СК по Свердловской области возбудило по факту гибели пяти человек уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Расследование дела находится на контроле руководства регионального управления СК.