ОПГ "Боксеры": почему лидер банды, убившей 22 человека, остался на свободе

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Городской суд Набережных Челнов вынес приговор одному из главарей организованной преступной группировки "Боксеры" Наилю Хуббатуллину, обвиняемому в семи убийствах. Для него запрашивали 19 лет колонии, однако в итоге он остался на свободе. О том, как матерому преступнику удалось избежать тюремного срока и чем "прославилась" банда спортсменов-единоборцев, — в материале РИА Новости.

Убийца-меценат

Волна арестов лидеров и участников ОПГ, державшей в страхе весь город, прокатилась по Набережным Челнам десять лет назад. В течение нескольких месяцев за решеткой оказались 24 человека. В том числе и успешный предприниматель, меценат и любитель мотогонок Наиль Хуббатуллин.

Его арест вызвал большой резонанс среди местных спортсменов и бизнесменов. Они даже опубликовали в интернете открытое письмо в поддержку задержанного. "Мы крайне удивлены, что в числе участников ОПГ оказался наш друг и соратник Наиль Хуббатуллин. Для нас совершенно непостижимо, что он мог быть замешан в каких-то преступных действиях, — говорится в письме. — Многие городские спортивные и молодежные праздники прошли при его непосредственной поддержке и участии. По характеру Наиль выдержан и миролюбив, он всегда сторонился конфликтных ситуаций".

Оперативники регионального управления по борьбе с организованной преступностью и сотрудники ФСБ, проводившие задержание Хуббатуллина, знали его с другой стороны: не как благодетеля, а как одного из главарей жестокой банды, на счету которой около 50 особо тяжких преступлений. Половина из них — убийства.

Отстрел конкурентов

Группировка "Боксеры", объединившая несколько мощных банд, таких как "Физовские", "Зябовские" и другие, действовала на территории Татарстана и соседних областей с начала 1990-х. Занималась рэкетом, грабежами, разбоями и убийствами.

"Эти молодые люди практически всех коммерсантов в городе обложили данью", — рассказал РИА Новости бывший сотрудник милиции Ильшат. — Кроме "Боксеров" орудовали и другие группировки. Наиболее ожесточенная борьба между ними развернулась за контроль над рынком "Комсомольский" в Набережных Челнах.

Отбивая прибыльную торговую точку, "Боксеры" сначала избавились от лидеров ОПГ "Борисовские" Спиридонова и Чусова, а спустя пару лет и от главарей основных конкурентов — крупного преступного сообщества "29-й квартал" Константина Гаврюшова и Рима Салимова.

Оперативники вышли на группировку лишь в 2007-м, когда получили агентурные сведения о причастности бандитов к убийству сотрудника линейного отдела милиции капитана Флорида Муртазина. Его забили металлическими прутьями в мае 1999-го. Информатор рассказал, что силовик стал жертвой конфликта с участниками ОПГ "Боксеры".

В результате массовых арестов под стражу взяли 24 человека, еще девять остались под подпиской о невыезде. В ходе обысков у них изъяли 26 автоматов Калашникова, 17 обрезов, 24 пистолета и револьвера, снайперскую винтовку и боеприпасы, а также взрывчатку и взрывные устройства. Большинство задержанных пошли на контакт и стали активно сотрудничать со следствием.

Расследование длилось почти три года. Все это время многие участники процесса, давшие показания на бандитов, находились под программой защиты свидетелей. Обвиняемые попросили, чтобы их судили присяжные заседатели. Приговор огласили в апреле 2013-го в Верховном суде Татарстана. Лидеры группировки Николай Юнзель, Фарит Вахитов и Виктор Филатов получили 22, 19 и 16 лет колонии строгого режима соответственно. Остальным дали от трех до 15 лет.

На свободу с чистой совестью

Наказания избежал лишь Наиль Хуббатуллин, обвиняемый в семи убийствах. После ареста в 2008-м он два года провел под стражей, а затем обратился с жалобой на плохие условия содержания в Европейский суд по правам человека. Заявил, что из-за отсутствия качественной медицинской помощи в изоляторе у него развилось хроническое заболевание правой ноги.

В итоге заключенного отпустили под подписку о невыезде, а дело выделили в отдельное производство. Из-за проблем со здоровьем Хуббатуллина не смогли осудить в 2013-м. Тем не менее хроническое заболевание не помешало ему стать крупным бизнесменом. Пока другие участники группировки отбывали наказание, он успел обзавестись сетью АЗС.

К рассмотрению дела вернулись только в декабре 2017-го. В начале июня Хуббатуллина признали виновным в пособничестве убийству трех человек. "В июле 1995-го он помог подельнику Вахитову расправиться с лидером ОПГ "Борисовские" Спиридоновым, — сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию. — В декабре 1997-го и в апреле 1998-го содействовал убийству Гаврюшова и Салимова: составлял план преступления, обеспечивал непосредственных исполнителей необходимой информацией и оружием".

По четырем другим эпизодам обвиняемого оправдали. "В 1990-е годы я попал в труднейшую жизненную ситуацию. Был рядом с людьми, которые совершали преступления. Один из них был моим другом, и поэтому решили, что я имею отношение к группировке, — сказал в своем последнем слове подсудимый. — Я никогда не был заказчиком, организатором преступлений. Я всегда занимался благими делами, помогал людям, чем и сейчас продолжаю заниматься".

Гособвинитель запросил для Хуббатуллина 19 лет колонии строгого режима. Ему назначали наказание в виде восьми и десяти лет лишения свободы, однако в связи с истечением срока давности сразу отпустили. Не исключено, что прокуратура в ближайшее время обжалует это решение.

"Дело в том, что даже по особо тяжким преступлениям имеется срок давности, исключение — лишь военные преступления, — объясняет РИА Новости юрист и бывший сотрудник правоохранительных органов Игорь Упоров. — Например, один человек убил другого, но в тот момент его никто не стал искать. Спустя 15 лет выяснилось, что убийство совершил именно он, однако привлечь преступника к уголовной ответственности уже невозможно".

Напомним, что аналогичный случай произошел в феврале 2018-го, когда Верховный суд Республики Крым освободил бывшего лидера организованной преступной группировки "Башмаки" Александра Данильченко, хотя следователи доказали его причастность к нескольким убийствам.