Возможного виновника ДТП в Екатеринбурге отпустили под подписку о невыезде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения предполагаемому виновнику ДТП с автобусом в Екатеринбурге, при котором пострадали более 20 человек, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

"Подозреваемый до судебного разбирательства будет находиться на подписке о невыезде, хотя представитель МВД и прокурорский работник ходатайствовали о домашнем аресте", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе рассмотрения материала мужчина сказал, что раскаивается в случившемся. "Он также посетовал на то, что выплачивает ипотеку за квартиру, кредит, воспитывает совместно с женой несовершеннолетнего ребенка", – добавил представитель областного главка.

Авария произошла в понедельник в 16.15 по местному времени (14.15 мск) на седьмом километре Сибирского тракта. По данным ГУМВД по Свердловской области, водитель Daewoo Nexia, двигаясь по Сибирскому тракту, столкнулся с впереди двигавшейся машиной марки Fiat, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате аварии, по данным горздрава, пострадали 26 человек.

По данным правоохранителей, в момент аварии водитель Daewoo Nexia был в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП областной главк полиции возбудил уголовное дело.