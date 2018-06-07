Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене мужчины

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в государственной измене Виктора Прозорова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Решение суда первой инстанции без изменения оставили", — сказал агентству представитель суда.

Заседание проходило в закрытом режиме, прессу не пустили на оглашение резолютивной части постановления. Подробности дела не разглашаются, поскольку оно маркировано грифом "совершенно секретно". Адвокат обвиняемого, ссылаясь на запрет комментировать дело, отказалась сообщить агентству даже год рождения фигуранта

Ранее Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Прозорова до 27 июля по обвинению в госизмене (статья 275 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье составляет 20 лет лишения свободы.