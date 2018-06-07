В Самарской области при ДТП пострадали семь человек

САМАРА, 7 июн – РИА Новости. Семь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, пострадали после столкновения двух автомобилей в Самарской области, сообщил РИА Новости в четверг источник в структурах здравоохранения региона.

По информации ГУМВД по Самарской области, ДТП было зарегистрировано 6 июня в 22.00 (21.00 мск) на пятом километре дороги Кротовка-Пустовалово-Кутулук в Кинель-Черкасском районе. По предварительным данным полицейских, произошло столкновение Chevrolet Niva и Lada Vesta, причина которого выясняется.

"В результате ДТП пострадали семь человек: двое взрослых и пятеро несовершеннолетних. Одной из пострадавших помощь была оказана амбулаторно, она отпущена домой. В настоящее время в больницах находятся шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних, один из которых в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.

Источник в оперативных структурах региона рассказал РИА Новости, что за рулем Lada Vesta находился один из пострадавших несовершеннолетних, подростки взяли без спроса покататься машину у родителей.

В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.