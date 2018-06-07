Подросток упал с третьего этажа во время игры в прятки под Тверью

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Следователи в Тверской области начали проверку после того, как 14-летний подросток попал в больницу с травмами, упав с третьего этажа заброшенного здания, где играл с друзьями в прятки, сообщило СУСК по региону в четверг.
Начата доследственная проверка.
"В настоящее время следователем СК проводится ряд мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, назначена экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — информирует ведомство.