"Росгосстрах" подал иск на 116,6 миллиарда рублей к "РГС жизнь"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. "Росгосстрах" подал иск на 116,6 миллиарда рублей к "Росгосстрах жизни" ("РГС жизнь"), следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск 6 июня, суть заявления не раскрывается. Помимо этого, "Росгосстрах" подал иск к ООО "Росгосстрах-медицина", однако в нем сумма требований не раскрывается. По обоим искам третьими лицами выступают ЦБ РФ и Роспатент.

В апреле газета "Ведомости" сообщала, что новое руководство "Росгосстраха" намерено добиться от "Росгосстрах жизни", чтобы та прекратила работать под товарным знаком "Росгосстрах".

"РГС жизнь" не вошла в сделку с банком "ФК Открытие" и в отличие от "Росгосстраха" не попала в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Данил Хачатуров, который прежде контролировал обе страховые компании, перед сделкой с "ФК Открытие" продал "РГС жизнь" Алхасу Сангулии. Как отмечала газета, у компаний разные собственники, но работать они продолжили под одним и тем же товарным знаком — "Росгосстрах".

По информации газеты, "Росгосстрах" беспокоит, что на рынке работают две не связанные друг с другом компании со схожими названиями, это вводит клиентов в заблуждение. Товарный знак принадлежит страховой компании, использование бренда другими организациями страховщик держит в поле зрения.