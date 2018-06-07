В Челябинске мужчина разбил стекло машины скорой помощи трубой

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июн – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Челябинска, разбившего металлической трубой стекло в автомобиле скорой помощи и пытавшегося этой трубой ударить сотрудника полиции, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, днем 6 июня у дома Калининского района Челябинска мужчина, состоящий на психиатрическом учете, металлической трубой разбил стекло в автомобиле "скорой", в котором врачи прибыли для оказания ему медпомощи. Затем этой же трубой он пытался избить соседей и сотрудника полиции, который прибыл по вызову соседей, уточняет следствие. В итоге полицейский выстрелил в мужчину из табельного оружия, добавляет следствие, поясняя, что подозреваемый находится в лечебном учреждении.

"Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применение насилия в отношении представителя власти)", — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается, уточняется в сообщении.

Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь областной клинической больницы №3 Виктория Розенберг, мужчина был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, с ранением в брюшную полость. Сейчас он находится в реанимации.