В четырех районах Дагестана ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи

МАХАЧКАЛА, 6 июн — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введён в четырёх районах Дагестана в связи с распространением саранчи, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

Ранее в соцсетях появились видеоролики, в которых дагестанские фермеры просили властей обратить внимание на то, что их посевы атакует армия марокканской саранчи. По данным регионального минсельхоза, насекомые уже захватили около 145 тысяч гектаров земли.

"Постановляю: ввести режим чрезвычайной ситуации на территориях "Бабаюртовский район", "Кизлярский район", "Ногайский район" и "Тарумовский район", установить региональный уровень реагирования для органов управления, определить руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации министра сельского хозяйства", — говорится в тексте указа врио главы Дагестана.

В рамках реализации документа минсельхозу поручено оказать всю необходимую помощь сельхозпроизводителям в уничтожении саранчовых вредителей.