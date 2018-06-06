МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин призвал возможных очевидцев содействовать расследованию пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Председатель СК РФ поручил следователям обратиться через средства массовой информации ко всем возможным очевидцам и свидетелям трагедии, у которых могли сохраниться видеозаписи, представляющие интерес для расследования. Это поможет выстроить наиболее полную и объективную картину произошедшего", — сказала она.

По словам Петренко, с момента возбуждения уголовного дела назначена и проводится 271 экспертиза. Из торгового центра изъято и осмотрено более 2,5 тысячи предметов одежды и иного имущества, более 400 электронных носителей информации, изучено более 3,5 тысячи видеозаписей.

Также она отметила, что Бастрыкин призвал следственную группу прислушаться к просьбам людей, проверить все поступающие сведения и со всей тщательностью продолжить устанавливать роль каждого обвиняемого, дать оценку действиям всех участников ликвидации пожара и представителей контролирующих органов.

Представитель СК добавила, что общение председателя с потерпевшими и представителями родственников погибших при пожаре не ограничивалось официальными докладами: встреча проходила в форме открытого диалога, где каждый присутствующий мог напрямую задать свои вопросы главе ведомства.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. По уголовному делу ранее были задержаны и арестованы восемь человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника и ответственных за пожарную сигнализацию.