Прокуратура начала проверку после переноса ЕГЭ из-за задымления в школе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга организовала проверку после того, как ЕГЭ по русскому языку в одной из школ пришлось перенести на резервный день из-за задымления в аудиториях, сообщает городское надзорное ведомство.

В среду около 11.15 мск на пункте проведения экзамена № 1709, расположенном в школе № 325 Фрунзенского района, в ходе проведения ЕГЭ по русскому языку в нескольких аудиториях произошло задымление. По предварительным данным, источниками дыма стали компьютеры и оргтехника, поврежденные в результате скачка напряжения. В результате были эвакуированы 228 выпускников, для которых экзамен пройдет в резервный день 26 июня, сообщал Рособрнадзор со ссылкой на комитет по образованию Петербурга.

"Прокуратура Фрунзенского района организовала проверку в связи с информацией о задымлении в помещении одной из школ района в период проведения экзамена среди учеников… По итогам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о применении мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении городской прокуратуры.

Как отмечает ведомство, сотрудники районной прокуратуры выясняют все обстоятельства происшедшего и получают объяснения от руководства школы.