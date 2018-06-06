НАЛЬЧИК, 6 июн – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в том, что он подменил изъятый во время оперативно-розыскных мероприятий спирт на воду, сообщает региональное СУ СК.

Согласно материалам уголовного дела, в июне 2017 года сотрудниками ДПС ОМВД России по Терскому району на КПП "Каспий" был задержан грузовой автомобиль с прицепом, груженный 8 тысячами емкостей без маркировки, в каждой было по 5 литров спирта. Полицейские для проведения исследования изъяли одну из емкостей, а остальные опечатали в прицепе и отправили на ответственное хранение. Производство процессуальной проверки и принятие решения по данному факту руководство отдела поручило старшему оперуполномоченному ГЭБиПК ОМВД России по Терскому району.

"Оперуполномоченный получил объяснение водителя фуры о том, что им перевозилась спиртосодержащая продукция, а также об отсутствии каких-либо правоустанавливающих документов на перевозку, закупку и поставку этилового спирта. После этого он подменил изъятую емкость со спиртом на аналогичную емкость с водой и направил ее в экспертное учреждение для исследования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия полицейского были задокументированы сотрудниками УФСБ, получившими оперативную информацию об этом. Ему предъявлено обвинение по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Служебный подлог" УК РФ, санкции которых предусматривают до четырех лет лишения свободы.

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

В региональном МВД сообщили, что по данному факту министром внутренних дел по КБР Игорем Ромашкиным была назначена служебная проверка, по результатам которой майор полиции уволен из органов внутренних дел в декабре 2017 года, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.