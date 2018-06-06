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Происшествия

Суд утвердил возврат ходатайства об изменении меры пресечения Малобродскому

Сюжет:
Дело "Седьмой студии" (153)
16:1606.06.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкБывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский в Басманном суде Москвы. Архивное фотоБывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский в Басманном суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о возврате ходатайства следствия об изменении меры пресечения на домашний арест бывшему директору "Гоголь-центра", фигуранту дела "Седьмой студии" Алексею Малобродскому, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судебное разбирательство по делу Седьмой студии. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Адвокат рассказала о судебном разбирательстве по делу "Седьмой студии"
"Суд постановил: постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья Татьяна Хренова.

Защитники Малобродского 14 мая подали жалобу на принятое 10 мая решение судьи Басманного суда Елены Ленской вернуть следствию повторное ходатайство следователя о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест. Именно после этого решения обвиняемому стало плохо и "скорая" госпитализировала его в больницу. Тогда следствие решило отменить ранее избранную меру пресечения и отпустило его под подписку о невыезде.

В ходе рассмотрения жалобы суду была представлена справка, что Малобродского предположительно выпишут из больницы не раньше 8 июня, в связи с чем он не может явиться на сегодняшнее заседание лично. Тем не менее, суд отклонил ходатайство защиты об отложении заседания.

Заседание коллегии Минкультуры России. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Минкультуры в 2016 году передало ФСБ документы по "Седьмой студии"
По мнению адвоката Юлии Лаховой, судом первой инстанции были грубо нарушены нормы уголовного законодательства и права обвиняемого. Также, несмотря на представленное судье медицинское заключение о необходимости экстренного лечения, судом было проигнорировано резко ухудшающееся состояние здоровья Малобродского, что привело к его экстренной госпитализации.

В мае Басманный суд отказал СК РФ в переводе Малобродского под домашний арест, поскольку следователь представил те же доводы, что и ранее при продлении продюсеру срока заключения под стражу. Кроме того, Генпрокуратура выступала против освобождения Малобродского. В середине апреля суд удовлетворил требование СК РФ, который был категорически против перевода обвиняемого под домашний арест, о продлении продюсеру срока стражи до 19 июля. Аналогичную просьбу — о продлении содержания фигуранта в СИЗО — суду специальным письмом выразило министерство культуры РФ, признанное потерпевшей стороной по делу.

Бывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В СК объяснили отмену ареста Малобродского
Спустя неделю СК РФ обратился в суд с просьбой о смягчении меры пресечения. Свое новое ходатайство комитет объяснил возрастом Малобродского (60 лет) и состоянием здоровья. А Минкульт РФ, изначально объяснивший позицию "своим процессуальным статусом", заявил, что подписавший письмо в суд сотрудник не имел на то полномочий, более того, глава ведомства Владимир Мединский выразил надежду на освобождение продюсера.

Генпрокуратура тем временем выступила против смягчения меры пресечения, не видя для этого оснований. Суд согласился с надзирающим органом, объяснив отказ в переводе из СИЗО под домашний арест тем, что "доводы следователя, указанные в ходатайстве о продлении меры пресечения, идентичны тем же доводам ходатайства о замене меры пресечения".

Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников. 21 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Суд дал Серебренникову полтора месяца на чтение дела "Седьмой студии"
Сегодня Басманный суд Москвы также рассмотрит ходатайство следствия об ограничении срока ознакомления Малобродского с материалами уголовного дела.

Ранее суд решил ограничить сроком до 19 июля ознакомление с материалами дела режиссера Кирилла Серебренникова, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Бывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Адвокат рассказал о состоянии Алексея Малобродского
Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.

Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.

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