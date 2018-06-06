В Смоленске машина вылетела на тротуар и сбила трех человек

ВОРОНЕЖ, 6 июн — РИА Новости. Легковой автомобиль ВАЗ вылетел в Смоленске на тротуар после столкновения с иномаркой и сбил двух женщин и трехлетнюю девочку, сообщает управление МВД по региону.

Авария произошла около 12.15 мск 6 июня на перекрестке улицы Кирова и проспекта Гагарина.

"Водитель 1994 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2109, при повороте направо совершил столкновение с автомашиной Audi 100, после чего не справился с управлением и выехал на тротуар, где пешеходы ожидали разрешающий сигнал светофора", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девочка 2015 года рождения, ее мать, 1985 года рождения, и женщина 1981 года рождения. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.