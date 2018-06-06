В Салехарде самолет при посадке столкнулся с птицами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн — РИА Новости. Самолет авиакомпании "Ямал" столкнулся с птицами при посадке в аэропорту Салехарда (ЯНАО), обошлось без повреждений воздушного судна, сообщает пресс-служба перевозчика.

Инцидент произошел с лайнером Sukhoi Superjet, следовавшим из "Домодедово" в столицу Ямало-Ненецкого автономного округа.

"При выполнении посадки в аэропорту города Салехард произошло столкновение воздушного судна с птицами. На борту находилось 33 пассажира и 4 члена экипажа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инженерно-технический персонал авиакомпании осмотрел двигатели самолета и проверил работоспособность систем. "В ходе осмотра воздушного судна повреждений не обнаружено, вследствие чего самолет смог выполнить следующий рейс", — добавили в пресс-службе перевозчика.

В авиакомпании также пояснили, что в связи со случившимся вылет рейса по маршруту Салехард-Домодедово был задержан на два часа.