Отчет о проверках после пожара в Кемерово представят 30 июня

Проверка пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре в Москве. Архивное фото

Проверка пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. МЧС России 30 июня представит отчет об итогах масштабных проверок, начатых после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", заявил в среду главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.

На сегодняшний день, проведено более 60 тысяч проверок, в ходе половины из них на объектах выявлены серьезные недостатки.

"Изначально срок был до 30 мая, но, учитывая огромный пласт работы, министр представит отчет 30 июня. Будет проверено 85 тысяч объектов", — сказал Еникеев журналистам.

По его словам, судами вынесено решение о приостановлении деятельности 391 ТЦ, 114 из них досрочно исправили нарушения и работают в обычном режиме.