Петербургский брокер стал фигурантом дела о биржевой афере на 12 млн рублей

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Следственный комитет обвинил бывшего сотрудника одного из петербургских банков в манипулировании рынком – крайне редкой статье Уголовного кодекса – другими словами, в биржевой афере на 12 миллионов рублей.

"Обвинение предъявлено бывшему главному специалисту отдела фондовых операций департамента финансовых рынков одного из коммерческих банков Андрею Корнилову", — сказано в сообщении СК РФ.

Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы или другие, менее строгие наказания, такие как штраф и принудительные работы.

По версии следствия, Корнилов в 2014-2015 годы был уполномоченным сотрудником по покупке и продаже ценных бумаг, имевшим электронный доступ по счету банка к торгам на одной из электронных торговых площадок.

"Вместе с неустановленными следствием лицами он купил, а через непродолжительное время и продажи акций крупных предприятий. Эти незаконные действия … привели к существенному отклонению цены и объема торгов названными финансовыми инструментами", — сообщает следствие, не уточняя деталей.

Афера, по мнению СК РФ, позволила Корнилову и его партнерам заработать более 12 миллионов рублей. Сейчас предполагаемый аферист отпущен под подписку о невыезде.