На почте в Бурятии шубу в посылке подменили двумя бутылками

КРАСНОЯРСК, 6 июн — РИА Новости. Шубу стоимостью 100 тысяч рублей подменили двумя бутылками алкоголя при отправлении посылки из почтового отделения в Бурятии в Петербург, сообщает Советский районный суд Улан-Удэ.

В конце марта 2014 года истец обратилась в почтовое отделение Курумканского ОПС для отправления посылкой вещей в Санкт-Петербург, в том числе шубы стоимостью 100 000 рублей. Оператор почтовой связи принял вещи, составил опись вложения, и расфасованные в две посылки вещи были направлены по адресу, указанному истцом. Истцу также был выдан экземпляр описи вложения, сообщает суд.

"Однако, когда посылки были вскрыты адресатом по месту проживания, описей вложения ни в одной из посылок не имелось, вместо шубы в посылку были вложены две бутылки алкогольных напитков. По выводам комиссии, созданной в Курумканском ОСП ФГУП "Почта России" для проведения комиссионной ведомственной проверки, посылки вскрывались, а затем были заново проклеены", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что первоначально суд частично удовлетворил иск гражданки о взыскании с "Почты России" материального ущерба и компенсацию морального вреда. Почта выплатила истцу чуть более 3,7 тысячи рублей. Кроме того, с почты было взыскано 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в пять тысяч рублей.

Однако истец обжаловала решение в Верховном суде Бурятии, который отменил первоначальное решение суда первой инстанции. В итоге по делу вынесено новое решение — с "Почты России" взыскана полная стоимость шубы, компенсация морального вреда составила 10 тысяч рублей, а штраф — чуть более 53 тысяч рублей.