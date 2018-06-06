В Татарстане возбудили дело из-за невыплаты зарплаты работникам хлебозавода

КАЗАНЬ, 6 июн — РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам хлебозавода города Чистополь после записанного ими видеообращения на "прямую линию" с президентом России, сообщает следственное управление СК РФ по республике.

Сюжет о записанном работниками Чистопольского хлебозавода видеообращении 1 июня вышел в выпуске новостей телеканала "Россия 1". В нем женщины сообщили, что хлебозавод закрылся, а последний раз зарплату они получали в феврале.

Прокурор Чистополя Сергей Егоров ранее сообщил РИА Новости, что в настоящее время на Чистопольском хлебозаводе проводится проверка. По его информации, приостановление деятельности предприятия юридически пока не оформлено, но фактически оно не работает уже около месяца. Егоров отметил, что работникам предприятия не выплачена зарплата за март и апрель. Общая сумма задолженности составляет около 5,3 миллиона рублей.

"Следственными органами в отношении неустановленных должностных лиц АО "Чистопольский хлебозавод" возбуждено уголовное дело по статье "Невыплата заработной платы свыше двух месяцев", — говорится в сообщении следственного управления.

По версии следствия, руководство предприятия, будучи осведомлено о наличии задолженности перед работниками, направляло имеющиеся денежные средства на иные нужды. "В результате с марта по май 2018 года задолженность по заработной плате перед 206 работниками предприятия составила более 5,7 миллиона рублей. В настоящее время устанавливается местонахождение руководителя хлебозавода. На предприятии проводятся обыски, изымается необходимая документация", — уточняет ведомство.

Кроме того, по данным СУСК по Татарстану, ведутся допросы потерпевших и иных работников предприятия.

В настоящее время в Арбитражном суде Татарстана находится исковое заявление о признании Чистопольского хлебозавода банкротом. Согласно данным картотеки суда, исковое заявление поступило 30 мая от Павла Толстенко, сумма исковых требований составляет 2,08 миллиона рублей, дата рассмотрения пока не назначена.