В Астрахани осудили мужчину, до смерти забившего мать за "надоедливость"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн — РИА Новости. Ленинский районный суд Астрахани приговорил местного жителя к девяти годам колонии строгого режима за убийство пожилой матери из-за "надоедливого" поведения, сообщает СУСК России по Астраханской области.

Суд установил, что в ночь на восьмое декабря прошлого года мужчина, будучи пьяным у себя в квартире, ударил 73-летнюю мать рукой по лицу, а потом продолжил бить ее ногами по голове. После этого он ушел спать к себе в комнату. Женщина скончалась от полученных травм.

"Со слов мужчины, причиной такого поступка явилось "надоедливое" поведение пенсионерки, которая просила сына прекратить распивать спиртное, после чего спрятала его, что привело в бешенство мужчину", — говорится в сообщении.

Согласно результатам судебно-медицинского исследования, женщина умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

"Приговором Ленинского районного суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — сообщает ведомство.