В Астрахани осудили мужчину, до смерти забившего мать за "надоедливость"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн — РИА Новости. Ленинский районный суд Астрахани приговорил местного жителя к девяти годам колонии строгого режима за убийство пожилой матери из-за "надоедливого" поведения, сообщает СУСК России по Астраханской области.
"Со слов мужчины, причиной такого поступка явилось "надоедливое" поведение пенсионерки, которая просила сына прекратить распивать спиртное, после чего спрятала его, что привело в бешенство мужчину", — говорится в сообщении.
Согласно результатам судебно-медицинского исследования, женщина умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы.
"Приговором Ленинского районного суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — сообщает ведомство.